Titular de la ONU insta a defender derechos de los migrantes

#António Guterres #derechos #Migración #Organización de las Naciones Unidas (ONU)

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, instó este jueves a defender los derechos de los migrantes en todo el mundo y a promover la solidaridad con esas personas.

En un mensaje con motivo del Día Internacional del Migrante, Guterres abogó por desafiar las narrativas que deshumanizan a quienes parten de sus países para establecerse en otros y pidió crear rutas dignas y seguras.

La migración es un poderoso motor de progreso: impulsa las economías, conecta culturas y beneficia tanto a las naciones de origen como a las de destino. Sin embargo, cuando está mal gestionada o se tergiversa, puede alimentar el odio y la división, poniendo en peligro la vida de quienes buscan seguridad y oportunidades, afirmó. Además, señaló que desde 2014 casi 70 mil migrantes murieron o desaparecieron en rutas terrestres y marítimas, y es probable que la cifra real sea mucho mayor.

Las fronteras se están estrechando, los traficantes prosperan, y las mujeres y niños se encuentran entre los grupos de mayor riesgo, añadió.

Además, destacó la importancia de aplicar el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado hace siete años en un esfuerzo por maximizar los beneficios de la migración y, al mismo tiempo, gestionar sus desafíos.

“Podemos y debemos impulsar el desarrollo sostenible y construir sociedades más resilientes”, dijo. (ALH)

Tomado de Cubadebate

