Australia proyecta reserva gigante para koalas

El gobierno australiano planea unir numerosos parques nacionales en la zona de Nueva Gales del Sur para desarrollar el Gran Parque Nacional del Koala, con el fin de proteger a estos animales en su hábitat natural.

Según anunció, el proyecto tendrá una extensión de 176 mil hectáreas y constituirá una reserva gigante para estos famosos animales en peligro de extinción.

En este contexto, el gobierno del estado de Nueva Gales del Sur, al este de Australia, ha prohibido la tala de bosques.

Estos marsupiales aquí corren peligro de extinción en estado salvaje, principalmente debido a la deforestación, la sequía y los incendios forestales.

Según declaró el primer ministro del estado, Chris Minns, el Parque Nacional del Gran Koala busca revertir esta situación.

Esta área dará refugio a más de 12 mil koalas, 36 mil planeadores mayores (marsupiales nocturnos con una membrana que les permite planear) y más de un centenar de otras especies amenazadas, informaron las autoridades locales. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

Post Views: 10