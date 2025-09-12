Ciencia

Australia proyecta reserva gigante para koalas

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Australia #ciencia #Koalas
El gobierno australiano planea unir numerosos parques nacionales en la zona de Nueva Gales del Sur para desarrollar el Gran Parque Nacional del Koala, con el fin de proteger a estos animales en su hábitat natural.

Según anunció, el proyecto tendrá una extensión de 176 mil hectáreas y constituirá una reserva gigante para estos famosos animales en peligro de extinción.

En este contexto, el gobierno del estado de Nueva Gales del Sur, al este de Australia, ha prohibido la tala de bosques.

Estos marsupiales aquí corren peligro de extinción en estado salvaje, principalmente debido a la deforestación, la sequía y los incendios forestales.

Según declaró el primer ministro del estado, Chris Minns, el Parque Nacional del Gran Koala busca revertir esta situación.

Esta área dará refugio a más de 12 mil koalas, 36 mil planeadores mayores (marsupiales nocturnos con una membrana que les permite planear) y más de un centenar de otras especies amenazadas, informaron las autoridades locales. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

Post Views: 10

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Ciencia

SIGESTIC 2025: Nuevas tecnologías y sostenibilidad 

Redacción TV Yumurí
Ciencia

Crean en Rusia IA para reconocer las emociones humanas

Redacción TV Yumurí
Ciencia

Comienza Conferencia de Geoparques Mundiales de la Unesco

Redacción TV Yumurí

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Matanzas

Refuerzan vigilancia epidemiológica en Matanzas

Cultura

Rusia acogerá XX Festival Internacional de Teatro de Marionetas

Ciencia

Australia proyecta reserva gigante para koalas

Deportes

Cubanos clasifican a la Copa Mundial Sub-15 de béisbol