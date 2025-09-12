Rusia acogerá XX Festival Internacional de Teatro de Marionetas

El XX Festival Internacional de Teatro de Marionetas “Riazánskie Smotriny” se celebrará del 12 al 18 de septiembre de 2025 en la ciudad rusa de Riazán, informó el canal multinacional TVBrics.

Durante siete días el público podrá ver 23 espectáculos en 55 funciones. Se espera la participación de unos 500 invitados y miles de espectadores, en un cartel donde actuarán 11 teatros rusos y 12 extranjeros de veinte países.

La ministra de Cultura de la región de Riazán, Yelena Rojlina, señaló que “Riazánskie Smotriny” en cuarenta años se ha convertido en una de las principales marcas culturales de la región.

“El verdadero arte no conoce distancias ni barreras lingüísticas. Más de 500 espectáculos y 80 mil espectadores a lo largo de toda la historia del evento son la mejor prueba de su estatus”, afirmó la funcionaria.

El director del evento cultural, Konstantín Kirílov, subrayó que “Riazánskie Smotriny” es el mayor festival de teatros de marionetas del espacio postsoviético, que atrae a participantes de todo el mundo.

Por su parte el director artístico del evento, Valeri Shadski, contó que por primera vez en el programa se incluyeron espectáculos de África y China, y que la ceremonia de apertura se celebrará en un nuevo escenario al aire libre.

El festival se llevará a cabo en ocho sedes: tres escenarios del Teatro de Marionetas de Riazán, dos escenarios del Teatro Dramático de Riazán, el escenario de la gran sala de conciertos de la Filarmónica Regional, la Biblioteca Regional Gorki y el Teatro de Jóvenes Espectadores.

En el cartel figuran espectáculos de Rusia, China, India, la República del Congo, República Democrática del Congo, Uzbekistán, Kirguistán, Armenia, Kazajstán, Irán, Brasil e Italia. Todos los participantes y socios recibirán diplomas-grabados personalizados y premios únicos del festival, creados por los artistas del Teatro de Marionetas de Riazán. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

