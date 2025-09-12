Matanzas

Refuerzan vigilancia epidemiológica en Matanzas

En las últimas semanas se evidencia un ascenso en el reporte de febriles relacionados con arbovirosis, según aseguró este jueves Andrés Lamas Acevedo, director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología.

«Están circulando los serotipos tres y cuatro, y es posible que pronto se introduzca el serotipo dos que está presenta en La Habana y Villa Clara. Los municipios matanceros de Martí y Perico están en transmisión activa de ese flagelo».

El directivo aseguró que, aunque en algunos lugares se evidencia sintomatología de Oropuche y Chikungunya, la enfermedad de mayor vigilancia es el dengue. «Preocupa más porque va a la gravedad, e incluso a la muerte, por eso se insiste en que ante síntomas se debe acudir a las áreas de salud.

«Con una situación más compleja se encuentra Jovellanos, y dentro de Matanzas, las zonas de La Playa, Versalles y lo que corresponde al policlínico Carlos Verdugo; las dos áreas de salud de Colón están en transmisión, también en inicios Unión de Reyes y Alacranes; mientras que en Cárdenas, los policlínicos Moncada y Ramón Martínez, presentan mayores reportes de febriles», refirió.

Lamas Acevedo aseguró que los hospitales se encuentran listos para recibir pacientes, si fuese necesario, aunque hasta el momento la mayoría de los casos que acuden al servicio, retornan al ingreso domiciliario. «No hemos tenido críticos, ni fallecidos, a diferencia del año 2022 que sí registramos muertes por la enfermedad.

«La estrategia más efectiva desde la prevención se realiza en la casa, con el saneamiento intradomiciliario, que elimina el foco del mosquito y con ello, la transmisión», acotó. (ALH)

Ana Cristina Rodríguez Pérez/Girón
