Cubanos clasifican a la Copa Mundial Sub-15 de béisbol

La selección cubana venció 13-8 a Aruba y aseguró el primer lugar del torneo del Caribe Sub-15, resultado que le otorgó el único boleto directo a la Copa Mundial de béisbol de la categoría.

El certamen, desarrollado en formato de todos contra todos a dos rondas, llegó a la última fecha con un triple empate en la cima, lo que elevó la tensión competitiva. La victoria de los cubanos (4-2 en el balance general) les dio el título regional y el ansiado pasaporte al evento universal previsto para 2026 en Italia.

República Dominicana y Puerto Rico, ambos con tres victorias y dos derrotas, disputarán la segunda posición del torneo, a la espera de uno de los comodines continentales que también reparten plazas para la cita mundialista.

En la víspera, los antillanos habían vapuleado a los boricuas por 13-2, mientras los arubeños sorprendieron al derrotar 6-4 a los anfitriones, lo que dejó el panorama abierto hasta el desenlace final.

Cuba, que inició con dos derrotas, consiguió cuatro triunfos consecutivos para encaminarse al cetro, en tanto los locales experimentaron el recorrido inverso con un inicio perfecto y dos tropiezos en sus últimas salidas.

En el continente americano, la clasificación al Mundial Sub-15 se dividió en tres torneos regionales: en el sur avanzó Venezuela, escoltada por Colombia, mientras en Norte y Centroamérica competirán México, Estados Unidos, Nicaragua, Panamá y Costa Rica. (ALH)

