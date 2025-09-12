Cuba

Cuba se solidariza con Qatar tras ataque israelí

Por Redacción TV Yumurí
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó hoy su solidaridad al Emir, Tamim Bin Hamad Al-Thani, y al pueblo de Qatar, tras el reciente ataque perpetrado por Israel contra la sede de Hamas en la capital catarí, Doha.

A través de la red social X, el mandatario calificó al hecho como una “inadmisible agresión” que constituye una “flagrante violación de la soberanía” del Estado árabe y una grave amenaza a la paz en Medio Oriente.

Israel atacó el pasado 9 de septiembre al liderazgo del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) durante una reunión en Qatar, una acción duramente condenada por las autoridades de Doha, que la consideraron una violación a la soberanía nacional.

En respuesta, el vocero de la Cancillería qatarí, Majed Al Ansari, calificó de cobarde y criminal el ataque porque “constituye una flagrante violación de todas las normas y leyes internacionales”. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

By Redacción TV Yumurí

