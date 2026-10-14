Trasladan a pacientes de terapia de Hospital de Cárdenas ante avería eléctrica

A varios pacientes de la unidades de terapia del hospital territorial Julio Aristegui Villamil, de Cárdenas, los trasladaron para el Hospital provincial Comandante Faustino Pérez Hernández de Matanzas.

Para ello se dispuso el empleo de diferentes ambulancias y la coordinación de diversos equipos asistenciales.

Con la medida protegen la vida y garantizan la continuidad de la atención médica a los seis pacientes, según una nota informativa de la Dirección General de Salud en Matanzas.

El traslado obedece a una avería eléctrica reportada en la institución asistencial que impide la entrada de corriente del Sistema Eléctrico Nacional. Para la solución resulta necesario desconectar el suministro eléctrico en el hospital. En estos momentos iniciaron las labores de la Empresa Eléctrica para determinar el problema y solucionarlo lo antes posible.

La nota precisa que el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente «Faustino Pérez», dispone de las condiciones asistenciales y logísticas necesarias para recibir a seis los pacientes, de ellos dos ventilados.

En el hospital cardenense habilitaron un salón para emergencias con el empleo de una planta lo que permite atender a pacientes que requieran el servicio.

Un total de 29 pacientes permanecen hospitalizados en las salas de medicina, cirugía general y ortopedia en el hospital Julio Aristegui Villamil.

Directivos de Salud provincial se encuentran en el lugar y adoptan los protocolos establecidos para estas situaciones.

La Dirección General de Salud en Matanzas pone a disposición de la población los siguientes contactos para más información:

📞 Centro de Coordinación del SIUM Provincial: 45 253910

📞 Puesto de Dirección del Hospital Provincial Faustino Pérez: 45 253937

Una vez restablecido el servicio eléctrico y solucionado el problema, informaremos a la población, en tanto permanecen activados los sistemas de emergencia médica para la protección de los pacientes y el cuidado de la vida.

Fotos: Dirección General de Salud

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