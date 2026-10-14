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Matanzas obtiene victoria de la subserie frente a Mayabeque

Por Leydis Daylis Martínez Ramos 0 Comentario #Cocodrilos de Matanzas #Cuba #Estadio Victoria de Girón #Matanzas #Serie Nacional de Béisbol #TV Yumurí

Los Cocodrilos de Matanzas derrotaron 6 carreras por 3 a los Huracanes de Mayabeque en el cuarto juego de la subserie, correspondiente a la 65 Serie Nacional de Béisbol.

La ofensiva matancera consiguió seis imparables y aprovechó sus oportunidades para marcar la diferencia durante el encuentro desarrollado en el estadio Victoria de Girón. Por su parte, los visitantes conectaron seis hits, pero cometieron dos errores a la defensa, frente a uno del conjunto yumurino.

Entre los bateadores más destacados por Matanzas sobresalió Aníbal Medina, quien conectó dos imparables en cuatro turnos, anotó dos carreras e impulsó una. También aportaron Eduardo Blanco y José Amaury Noroña, con dos hits cada uno. Desde el montículo, David Martínez Cardenal se acreditó la victoria, mientras que Naikel Cruz Zaldívar salvó el juego.

 

 

 

 

 

Matanzas ganó la subserie frente a los Huracanes de Mayabeque con tres victorias, y sumó un nuevo éxito en su camino por la presente campaña beisbolera. Los próximos encuentros de los cocodrilos serán contra Villa Clara en el estadio Augusto César Sandino.

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By Leydis Daylis Martínez Ramos

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