Reconocen a matanceros destacados en Asamblea Solemne del Poder Popular

Múltiples personalidades del quehacer social, económico y político de la ciudad de Matanzas recibieron la distinción por el 333 aniversario de la fundación de la urbe, el símbolo de la ciudad y las condiciones de Hijo Adoptivo e Hijo Ilustre.

La Asamblea Municipal del Poder Popular mediante resolución aprobada por sus delegados entregó los reconocimientos en sesión solemne efectuada en la tarde de este 12 de octubre.

La Asamblea Municipal del Poder Popular de Matanzas otorgó la Distinción Trescientos Treinta Aniversario de la Fundación de la Ciudad a las personas naturales y jurídicas nacidas o no en el territorio del municipio con una labor destacada y sostenida. Entre los agasajados con la Distinción figuran varios trabajadores de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras como la capacitadora María Julia Domínguez Rodríguez, el instructor de operadores eléctricos Reynold Hernández García, Dagoberto Martínez Ortega y el especialista principal del Grupo de Monitoreo de Diagnóstico de la industria, Nelson Santiago Ripoll.

Un aplauso especial recibió La Mambisa, como conocen a Rebeca Garlobo Ramos, la destacada líder comunitaria y defensora del bienestar social en la zona rural de Matanzas.

Asimismo, la recibieron los combatientes Luis Falcón García, fundador de las Milicias Nacionales Revolucionarias y participantes en la Lucha Contra Bandidos y la Batalla de Playa Girón; Rafael Nieves Hidalgo, combatiente internacionalista en Angola.

El Símbolo de la Ciudad lo entregaron a trece personalidades e instituciones . Entre ellos destacan el director del Teatro Sauto, Kalec Acosta Hurtado, la enfermera con 40 años de experiencia, Raquel Portieles Corrales y las doctoras Clara Lauzurica Hernández y Olivia Martínez Hernández.

En el apartado de instituciones lo merecieron el Batallón de Prevención de Matanzas, el Estado Mayor del Ejército Central, la Unidad Militar 2024 y el Hospital Militar Mario Muñoz Monroy. Todos por su aporte a la comunidad en labores como higienización y enfrentamiento a fenómenos climatológicos.

La Condición de Hijo Adoptivo la merecieron a varias personas, entre ellas figuran: el director de la CTE Antonio Guiteras, Román Pérez Castañeda, la historiadora Biolexis Ballester Quintana, el médico cirujano Oscar Raúl García y el fotógrafo Ramón Pacheco Salazar.

En tanto la condición de Hijo Ilustre la entregó la Asamblea Municipal del Poder Popular, entre otros, a los médicos Enrique Pancorbo Sandoval, Jesús Reguera Rodríguez, Juan Alberto Ortega, al antropólogo, Yoel Monzón González y a la fiscal Alina de la Caridad Domínguez.

A manera de título póstumo recibieron la Distinción de Hija Adoptiva Marialis Alemán Cobos por su defensa en vida a las tradiciones matanceras; y la de Hijo Ilustre a quien fue presidente del Consejo Popular de Peñas Altas por varios años, Humberto Vidal Bouza.

La Asamblea Solemne la presidieron el Primer Secretario del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo y la gobernadora Marieta Poey Zamora.

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