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Restablecen servico eléctrico en Hospital de Cárdenas

Por Pedro Arturo Rizo Martínez 0 Comentario #Cuba #Matanzas #Servicio eléctrico #TV Yumurí

El servicio eléctrico del Hospital Universitario Julio Aristegui Villamil de Cárdenas lo restablecieron tras detectar la causa de la avería.

La directora General de Salud en #Matanzas, Yamira López García, comentó que el problema radica en el transfer del hospital.

Especialistas de la Empresa Eléctrica reconectaron la institución médica al sistema nacional lo que devuelve la vitalidad de los servicios.

López García, puntualizó que trabajan para solucionar de forma definitiva el problema y sustituir en las próximas horas el transfer averiado.

El transfer eléctrico de un hospital es un dispositivo o sistema que permite cambiar la alimentación eléctrica del hospital de una fuente a otra cuando falla la electricidad principal.

Por ejemplo, cuando se interrumpe el servicio eléctrico de la red pública, el transfer permite conectar la instalación hospitalaria a un grupo electrógeno de emergencia.

De forma previa el hospital quedó desconectado del Sistema Nacional por una avería. Ellos conllevó al traslado de seis pacientes de las salas de terapia, entre ellos a dos ventilados, al Hospital Provincial Comandante Faustino Pérez Hernández de Matanzas.

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By Pedro Arturo Rizo Martínez

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