Espacio «Conversando con» recibe a Liliam Padrón como invitada

El habitual espacio de la Sala de Conciertos José White «Conversando con» recibió a la Premio Nacional de Danza, Liliam Padrón como su más reciente invitada.

El encuentro, propicio para el diálogo, abarcó diversos temas como la formación profesional de la maestra, la creación y desarrollo de su compañía, Danza Espiral, así como del Concurso Nacional de Coreografía e Interpretación DanzanDos y su familia.

«No es la primera vez que me hacen entrevistas, que hablo de la obra, de mi familia, de lo que pienso como ser humano sobre todo, porque tiene que haber una una verdad en la creación y parte de honestidad como persona, y entonces ha sido muy bonito compartir esta tarde», comentó Padrón.

Las poetas Maylan Álvarez, Náthaly Hernández Chávez y María de los Ángeles Horta le obsequiaron algunos de sus poemas.

Durante el encuentro, anunciaron las fechas del XVI Concurso de Coreografía e Interpretación DanzanDos, previsto del 26 al 29 de noviembre próximo.

«No sabemos exactamente dónde lo realizaremos porque depende de la electricidad, pero sí vamos a hacerlo de manera excepcional como muestra. Es imposible convocar a concurso cuando no tenemos la cantidad de hospedaje y la logística para asumirlo, pero consideramos que es muy importante intentar hacerlo a pesar de las limitaciones», expuso la maestra.

El escenario de «Conversando con» estuvo matizado por la interpretación de fragmentos de diferentes piezas como «Gota a gota», y «A las tres de una vez», a cargo de miembros de la compañía Danza Espiral y la propia Liliam Padrón.

Fotos: Carrete Producciones.

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