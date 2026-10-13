Presentarán libro de Cecilio Tieles, en Librería Fayad Jamís

Como parte de la Jornada Letras de cubanía, en ocasión del Día de la Cultura Cubana, se presentará el libro El euroafricano. Su presencia en la cultura europea en los siglos XVI al XVIII, de Cecilio Tieles, publicado por Huygens Editorial y Ediciones Museo de la Música, el jueves 15 de octubre, a las once la mañana, en la Librería Fayad Jamís, en Obispo 261 entre Cuba y Aguiar, en el Centro Histórico habanero.

En este encuentro, a cargo del periodista y crítico Fernando Rodríguez Sosa, participarán el autor de esta documentada y exhaustiva investigación y Argel Calcines, director de la revista Opus Habana.

En palabras de sus editores, esta obra se inscribe en «la recuperación de los grandes aportes de los negroafricanos a la cultura universal (…), una tarea al mismo tiempo ingente y fascinante que ocupa a los estudiosos desde hace algún tiempo».

El maestro Cecilio Tieles es uno de los más prestigiosos y reconocidos músicos de América Latina, graduado de nivel superior, en la especialidad de piano, en París y Moscú, es Doctor en Ciencias del Arte por la Universidad de las Artes (Instituto Superior de Arte) y Profesor Emérito del Conservatorio Profesional de Música de Vila—seca, en Tarragona.

Ha ofrecido recitales en Europa, América Latina y Asia, ha grabado en Cuba y España, ha sido galardonado dentro y fuera de la isla y es autor del libro Espadero, lo hispánico musical en Cuba y del CD La obra para piano de Nicolás Ruiz Espadero, Premio Especial de Cubadisco 2007.

Como parte de la Jornada Letras de cubanía, en ocasión del Día de la Cultura Cubana y con el auspicio de la Librería Fayad Jamís, el Museo Nacional de la Música, el Club Martiano Roberto Fernández Retamar y la Sección de Cultura de la Sociedad Económica de Amigos del País, se presentará el jueves 15 de octubre, a las once la mañana, en la Librería Fayad Jamís, en La Habana Vieja, el libro El euroafricano. Su presencia en la cultura europea en los siglos XVI al XVIII, de Cecilio Tieles, publicado por Huygens Editorial y Ediciones Museo de la Música.

Con información de la librería Fayad Jamís y Ana Valdés Portillo

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