Matanzas tvyumuri

Artistas matanceros celebraron el 333 aniversario de la ciudad de Matanzas 

Por Daniela Pujol Pérez 0 Comentario #aniversario 333 #artistas #Matanzas #Teatro Sauto #TV Yumurí

Artistas matanceros celebraron el 333 aniversario de fundación de la Ciudad de San Carlos y San Severino de Matanzas con una gala cultural en el Teatro Sauto, Monumento Nacional.  

El evento comenzó con las palabras de la Diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular y presidenta de la asamblea local, Daylín Alfonso Mora.

Integrantes del Proyecto Sociocultural Maravillas de la Infancia continuaron con la interpretación de una poesía dedicada a Matanzas y el arreglo musical del poema Canto a Fidel, de la Premio Nacional de Literatura, Carilda Oliver Labra.

El músico Vicente Hernández, el Proyecto X Amor a mi Raíz y poetas repentistas se sumaron al espectáculo.

La Orquesta Failde cerró la gala con invitados especiales. Los acompañaron en el escenario Conchita Torres, Bryan Sánchez y Alfonso Llorens.

La agrupación interpretó temas representativos de la Atenas de Cuba, como el primer danzón «Las Alturas de Simpson» de Miguel Failde, y otras más recientes del conjunto como «Caminando Piango Piango».

Fotos: Carrete Producciones.

Post Views: 22

By Daniela Pujol Pérez

Entradas relacionadas

Matanzas Salud social tvyumuri

Restablecen servico eléctrico en Hospital de Cárdenas

Pedro Arturo Rizo Martínez
Matanzas tvyumuri

Reconocen a matanceros destacados en Asamblea Solemne del Poder Popular

Pedro Arturo Rizo Martínez
Cuba Deportes social tvyumuri

Matanzas obtiene victoria de la subserie frente a Mayabeque

Leydis Daylis Martínez Ramos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Matanzas Salud social tvyumuri

Restablecen servico eléctrico en Hospital de Cárdenas

Matanzas tvyumuri

Reconocen a matanceros destacados en Asamblea Solemne del Poder Popular

Cuba Deportes social tvyumuri

Matanzas obtiene victoria de la subserie frente a Mayabeque

Salud social tvyumuri

Trasladan a pacientes de terapia de Hospital de Cárdenas ante avería eléctrica