Artistas matanceros celebraron el 333 aniversario de fundación de la Ciudad de San Carlos y San Severino de Matanzas con una gala cultural en el Teatro Sauto, Monumento Nacional.

El evento comenzó con las palabras de la Diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular y presidenta de la asamblea local, Daylín Alfonso Mora.

Integrantes del Proyecto Sociocultural Maravillas de la Infancia continuaron con la interpretación de una poesía dedicada a Matanzas y el arreglo musical del poema Canto a Fidel, de la Premio Nacional de Literatura, Carilda Oliver Labra.

El músico Vicente Hernández, el Proyecto X Amor a mi Raíz y poetas repentistas se sumaron al espectáculo.

La Orquesta Failde cerró la gala con invitados especiales. Los acompañaron en el escenario Conchita Torres, Bryan Sánchez y Alfonso Llorens.

La agrupación interpretó temas representativos de la Atenas de Cuba, como el primer danzón «Las Alturas de Simpson» de Miguel Failde, y otras más recientes del conjunto como «Caminando Piango Piango».

Fotos: Carrete Producciones.

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