Celebra BPA aniversario 66 del sistema bancario cubano

El Banco Popular de Ahorro (BPA) en Matanzas celebró el 66 aniversario del sistema bancario cubano.

La Dirección Provincial homenajeó a 8 trabajadores fundadores activos y a 5 trabajadores con 40 y hasta 45 años de servicio en las sucursales del territorio matancero.

«Considero el banco mi casa y mis compañeros como mi familia. Estos 45 años de labor son toda mi vida en este sector. Me siento feliz, con muchas ansias de continuar trabajando aún con los retos que existen en el sistema bancario cubano», declaró María Antonia, Jefa del Departamento Banca Personal y trabajadora fundadora homenajeada por 45 años de servicio.

A 66 años de creado el sistema bancario cubano el Banco Popular de Ahorro en Matanzas reafirma hoy, su compromiso con el desarrollo socioeconómico de la provincia y la mejora constante de sus servicios.

Post Views: 3