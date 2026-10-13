Victoria en el tablero de Lelys Martínez

Lelys Martínez lideró el II Magistral Internacional La Nucía, en la ciudad española de Valencia y sumó varios puntos a su coeficiente Elo, informó la Agencia Cubana de Noticias.

Consiguió seis unidades de nueve posibles bajo el sistema cerrado, secundado en el podio por los anfitriones Diego Macías y Eric Sos, dueños de seis y 5,5 unidades, en ese orden.

Tras una derrota ante el argentino Francisco Fiorito, eslabonó cuatro triunfos consecutivos antes de concluir con cuatro tablas al hilo. Ahora posee un Elo de 2 412, tras agregar 13 rayas, pendientes hasta la próxima actualización del ranking el primero de noviembre.

En la Olimpiada de Samarcanda defendió el tercer tablero de Cuba y su desempeño fue de solo 4,5 puntos en 10 partidas. Perdió en tres ocasiones contra rivales de menor nivel y eso afectó en 30 puntos su acumulado.

Foto: Tomada de Jit

Granma

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