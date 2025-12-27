Solidaridad británica desafía el bloqueo

La alianza de la Campaña de Solidaridad con Cuba e importantes sindicatos británicos ha conseguido enviar a Cuba cinco contenedores de suministros médicos valorados en millones de libras esterlinas durante todo el 2025. Foto: Cortesía CSC

Mientras llegan los últimos días del año, un envío vital cruza el Atlántico. No se trata de mercancía de lujo, sino recursos esenciales: un contenedor con 23 toneladas de leche en polvo que llegará muy pronto al puerto del Mariel. Es un respaldo directo de los trabajadores británicos a las familias de las provincias orientales gravemente afectadas por el huracán Melissa en octubre pasado.

La carga es el cierre de un intenso período de acciones de la Campaña de Solidaridad con Cuba (CSC) en Reino Unido y los sindicatos británicos en el contexto de la iniciativa “Cuba Vive”. La alianza ha gestionado cinco contenedores de suministros médicos valorados en millones de libras esterlinas durante todo el 2025, período marcado por la asfixia económica provocada por el recrudecimiento del bloqueo y el impacto de fenómenos atmosféricos agravados por la crisis climática. Ese último cargamento de leche en polvo demuestra, además, que el internacionalismo es una práctica real.

Tras el paso del huracán Melissa, que causó importantes daños en la infraestructura y la agricultura de la región oriental, la CSC reaccionó de inmediato. En tiempo récord, lanzaron una campaña de emergencia que movilizó a grandes sindicatos como UNISON, Unite, NEU, ASLEF, RMT y muchos otros. Los fondos recaudados permitieron comprar un alimento básico para la seguridad alimentaria de niños, embarazadas y personas mayores en las zonas afectadas.

Rob Miller, director de la CSC, subrayó la importancia estratégica del envío en el contexto actual: «Esperamos que la donación alivie al pueblo de Cuba en este momento difícil. Las amenazas combinadas de los huracanes y el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos hacen que la solidaridad internacional a través de las fronteras sea más importante que nunca para defender la soberanía y la vida».

Un año de resistencia y apoyo

El 2025 cierra como un año en el que la solidaridad británica ha burlado las restricciones estadounidenses. A los cinco contenedores previos, cuyos suministros de jeringuillas, sillas de ruedas, equipos quirúrgicos y medicamentos oncológicos ascienden a millones de libras, sumaron la batalla política en las calles y en el Parlamento británico para exigir el fin del bloqueo estadounidense.

La embajadora de Cuba en el Reino Unido, Ismara Vargas Walter, agradeció el gesto:

“Esta generosa donación llega en un momento crítico. Mientras trabajamos para recuperarnos de la devastación causada por el huracán, este contenedor proporcionará alimentos esenciales a nuestros sectores más vulnerables. Supone un apoyo que rompe las sofocantes restricciones del bloqueo y demuestra los profundos lazos entre los pueblos británico y cubano”.

Cuando las grúas del Mariel descarguen la carga en los próximos días, la mayor de las Antillas estará recibiendo el resultado del más reciente esfuerzo de miles de trabajadores de Manchester, Liverpool o Londres. En Washington, por su parte, sabrán que “Cuba Vive y no está sola”.

Desde las páginas de Trabajadores, el movimiento sindical cubano extiende su agradecimiento. De cara al 2026, año del centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro, la solidaridad se confirma como un pilar fundamental en la relación entre entre ambos pueblos.

Yimel Díaz Malmierca/ Trabajadores

