Estudios de especies fuera de su hábitat continúan en Cuba

La Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental anunció en esta capital la continuación de su inventario de especies en los lugares de conservación fuera de su hábitat, lo que implica tomar un determinado número de individuos y trasladarlo a una nueva localización bajo la supervisión de un experto, con el fin de dar cobijo a una en peligro y potenciar una población.

Siempre al amparo de la Ley 150 del Sistema de Recursos y Medio Ambiente, ya obtuvimos los primeros resultados en seis territorios del país, comentó a la Agencia Cubana de Noticia Antonio Casanova Guilarte, Máster en ciencia y director general de la institución, al referirse a tal enumeración que comenzó en 2024.

Explicó que las acciones de enfrentamiento emprendidas por nuestro personal forman parte del Plan gubernamental contra delitos e ilegalidades y experimentaron un incremento comparativo de un 13 por ciento, lo que evidencia su prioridad pese al complejo escenario con los recursos humanos y materiales, sobre todo por carencias de transporte y restricciones de combustibles.

Ponderó su carácter integrado con otros órganos y cuerpos que en materia de diversidad biológica están presentes en áreas remotas y de difícil acceso, entre ella áreas protegidas, en las redes sociales con sus grupos de venta de aves y otras especies, o incluso en puntos fronterizo ante el intento de extraerlos de la nación.

Aclaró, no obstante, que tales iniciativas en muchas ocasiones no evitan o solución el daño ya ocasionado, si contribuyen a impedir una posible percepción de impunidad y constituyen una fuente de educación de las actuaciones de la población en general.

De acuerdo con el especialista, desde la ciencia practican estudios que permitan la evaluación de recursos, tanto para la extracción no perjudicial de especies del medio natural, como para la cría en cautiverio a fin de posibilitar su comercialización y reducir la presión sobre ellos.

En materia de seguridad biológica, continuó, priorizamos el uso, manipulación, almacenamiento, transportación, importación y exportación de agentes de ese tipo y sus productos, organismos modificados genéticamente y exóticos.

Enfatizó en que evaluaron y aprobaron 15 proyectos vinculados al ensayo de cultivos de caña, frijol, maíz soya y tomate, y a la liberación controlada a la producción de semilla de maíz.

Atribuyó suma importancia a la creación de dos laboratorios, uno en la provincia de Mayabeque y el otro en el Centro de Investigaciones Científicas de la Defensa Civil para la utilización de agentes biológicos con índice de riesgo, “lo que permite el país estar en mejores condiciones para el enfrentamiento y la investigación-desarrollo de soluciones ante brotes de enfermedades por estas causas”.

La Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental está adscrita directamente al Doctor en ciencia Armando Rodríguez Batista, ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

Lino Luben Pérez/ ACN

