Moinelo se lució en el 2025

El lanzador Liván Moinelo tuvo un año formidable, al ser seleccionado como MVP de la Liga Japonesa, convirtiéndose en el 4to latino en merecer tan alto reconocimiento en este prestigioso evento.

Moinelo realizó 24 aperturas, con un promedio de carreras limpias 1.46, ganó 12 juegos con 3 derrotas. Fue el primero en WHIP con 0.92 y tercero en ponches 172.

Este resultado le permitió merecer la distinción del mejor atleta en contrato, así como el acontecimiento del 2025 para el deporte cubano. Además fue seleccionado en la encuesta anual de Prensa Latina como el mejor deportista de Latinoamérica.

“Le doy gracias al pueblo de Cuba, siempre es bien recibido este otro reconocimiento. Con respecto a la no elección como el mejor deportista del país, creo que Julio también tuvo méritos, así que no hay problema con eso”.

