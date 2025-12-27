Museo de Cuba exhibe muestra sobre fósil de reptil marino

La exposición “Proyecto Ictiosaurio: Develando misterios del pasado”, sobre uno de los mayores descubrimientos paleontológicos del siglo en Cuba, fue inaugurada recientemente en el Museo de Historia Natural de La Habana.

Dicha exhibición culmina un periodo de dos años desde que unos turistas entraron a la cueva del Farallón, del Valle de Viñales, en la provincia de Pinar del Río, y encontraron que al fondo del techo había incrustados unos huesos muy particulares, explicó el doctor en Ciencias Geológicas Manuel Iturralde.

Una vez que los científicos cubanos comenzaron a inspeccionar el esqueleto contenido en las rocas, surgieron enseguida las preguntas sobre qué tipo de animal era, qué antigüedad tenía, si era marino o terrestre y cómo llegó y murió en esa cueva extremadamente peligrosa y resbalosa.

Comentó el destacado geólogo que tomó dos años poder dar respuesta a todas esas interrogantes, que desde ahora son ofrecidas a través de un documental (Los enigmas de la cueva del Farallón), un videojuego, la referida exposición y un libro sobre el tema.

La muestra es promovida por la Empresa de Tecnologías de la Información y Servicios Telemáticos Avanzados (Citmatel), del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, dijo Mariana Sacker, comunicadora de la entidad.

Los ictiosaurios, grandes reptiles marinos con cierto parecido al delfín, pero con un pico más largo y dientes agudos, son un orden extinto de saurópsidos ictiopterigios, que vivieron desde el Triásico Inferior hasta el Cretácico Superior, en lo que hoy es América, Europa y Asia.

Determinaron los expertos que el esqueleto petrificado, hallado a fines de 2023, es un ictiosaurio, posiblemente del tipo Ophthalmosaurio, un reptil marino adaptado a nadar rápido y a grandes profundidades, que vivió en el mar Caribe primitivo al final del Jurásico, hace entre 145 y 147 millones de años.

Prensa Latina

