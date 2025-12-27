Cultura tvyumuri

Se alza Matanzas con varios reconocimientos en FIART 2025

Varios proyectos y creadores matanceros recibieron reconocimientos recientemente durante la clausura de la XXVII Feria Internacional de Artesanía (FIART 2025), los cuales resaltan el valor artístico, técnico y conceptual de las obras presentadas.

En la categoría de Producto, el jurado presidido por Rosa Juampere e integrado por Mercy Correa, Ariadna Cabrera, Alfredo Rodríguez y Camilo Cartelle, premió al conjunto de carteras de fibras del Proyecto Selva María.

También resaltaron la obra Resiliencia, de Ernesto Cao Santana, por el rescate del arte plumario; mientras que la Asociación Cubana de Artesanos Artistas resaltó el proyecto familiar Jardines del Mar, por su propuesta sostenible y la Uneac reconoció a la diseñadora Maya Sierra por su aporte al diseño contemporáneo cubano.

Merecieron distinciones especiales del comité organizador la emblemática Ediciones Vigía, por su concepción del libro como arte y su defensa del reciclaje durante 40 años; y el Grupo Art’Deco, liderado por Loreto Ángel Cabrera, por el diseño del espacio interactivo que exaltó elementos identitarios del paisaje y los valores culturales de la provincia a la que se dedicó el evento, gracias al desarrollo aquí de la artesanía como expresión identitaria y comunitaria.

Proyectos de La Habana, Ciego de Ávila, Granma, Sancti Spíritus obtuvieron también premios.

Alexander Rodríguez Castellanos, artesano matancero que formó parte del cmité organizador, destacó el carácter colectivo del evento y el papel del Fondo Cubano de Bienes Culturales en organizar una feria que unió a múltiples actores económicos y culturales en un entorno de intercambio y disfrute.

Holguín, sede de la feria Iberoarte, recibirá los agasajos en la edición 28 de FIART, en diciembre de 2026, como reconocimiento a su trayectoria en la promoción y comercialización de la artesanía.

Jessica Mesa Duarte/ Radio 26 

