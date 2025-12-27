TV Yumurí celebró su aniversario 26

Periodistas y trabajadores del Telecentro Provincial de Matanzas, TV Yumurí, celebraron los 26 años de creado este medio de prensa.

La actividad tuvo lugar en el Centro recreativo Monserrate. Entre risas, música y baile los presentes festejaron el aniversario de la creación de la televisión yumurina fundada el 10 de diciembre de 1999.

En el encuentro se dieron a conocer los resultados del taller de creación del año. Los periodistas Pedro Rizo Martínez y Mayara Hernández Infante fueron los principales laureados. Distinguieron además al periodista Carlos Manuel Bernal, la productora Miriam Sobrado y la directora de televisión Yudarys Berlan por sus méritos en el Festival Nacional de Telecentros.

El Telecentro Provincial obtuvo un reconocimiento por su labor durante 2025, de manos de Yanetsi Puentes López, Jefa del Departamento Ideológico del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba. Al evento asistieron el Presidente de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), Ricardo Ronquillo Bello y su similar en Matanzas Pedro Rizo Martínez.

Por Brian Alonso Hernández, estudiante de Periodismo

