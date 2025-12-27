Cuba tvyumuri

Parlamento Cubano presenta resumen de 2025

#2025 #Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) #Matanzas #TV Yumurí

La Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba (ANPP) concluyó en diciembre de 2025 su Sexto Período Ordinario de Sesiones, con la presencia del presidente de la nación, Miguel Díaz-Canel, y del General de Ejército Raúl Castro Ruz.

El Parlamento, que estuvo centrado en la economía y el presupuesto estatal, mantuvo una composición de 11 comisiones permanentes, representando a todas las provincias del país.

De acuerdo con declaraciones de la ANPP en la red social X durante el presente año «las comisiones visitaron 78 municipios, 104 comunidades y 9 provincias», además de recorrer «1163 centros de producción y servicios, donde se contactó con más de 50 000 personas para recoger preocupaciones ciudadanas y fortalecer la preparación legislativa».

Los diputados aprobaron el Plan de Economía para el venidero año y debatieron el Proyecto de Ley de Presupuesto de Estado, tras analizar el Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

El presidente del Parlamento, Esteban Lazo, subrayó la necesidad de mantener un vínculo permanente con las aspiraciones de la población y destacó el papel de las comisiones parlamentarias en el intercambio directo con al población.

Con la aprobación del Plan de la Economía y el debate sobre el presupuesto estatal el Parlamento reafirmó su papel en la conducción de las políticas públicas, así como en la búsqueda de soluciones a los desafíos económicos actuales.

