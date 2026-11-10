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Restablecido el servicio de comunicaciones en Juan Gualberto Gómez

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #comunicaciones #Cuba #Juan Gualberto Gómez #Matanzas #TV Yumurí #Unión de Reyes

La conexión telefónica y de datos en el poblado de Juan Gualberto Gómez, perteneciente al municipio de Unión de Reyes, ya fue restablecida, luego de que dificultades técnicas registradas en las últimas horas provocaran una interrupción del servicio y dejaran fuera de funcionamiento el centro local.

Así lo informó Pablo Andrés Camaraza, director del Centro de Telecomunicaciones de Unión de Reyes, quien confirmó la solución de la avería y la recuperación de la conexión.

Recientemente, en esa comunidad se realizó un cambio de matriz energética, con el propósito de garantizar la continuidad de los servicios durante las interrupciones del suministro eléctrico.

Tomado del perfil en Facebook de la Emisora Municipal Radio Unión

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By Redacción TV Yumurí

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