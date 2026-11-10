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Continúan inversiones en Rayonitro Matanzas  

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Cuba #Matanzss #Rayonitro #TV Yumurí

Cercano al 90 por ciento, avanzan las inversiones en la empresa matancera Rayonitro para retomar lo antes posible la producción de ácido sulfúrico, un renglón de amplia demanda para el desarrollo industrial 

El ingeniero Eduardo Catalá, director de la planta comentó que se trata de una instalación diseñada para una producción contínua, con apenas un mes de reparaciones y los dos años detenida le incorporan verdaderos desafíos.

Sin embargo, apuntó el especialista, podemos restaurar e incluso fabricar el elemento de mayor complejidad, una tarea que acometen los trabajadores de Rayonitro y en la que se avanza prometedoramente.

Con reservas de azufre, remanente de la empresa Energás Varadero, los trabajadores de la Rayonitro incorporan una nota de aliento para la producción industrial de la isla,puesto que que ácido sulfúrico que producen exhibe un 99 POR CIENTO de pureza.

José Miguel Solís/ Tomado de Radio 26.

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By Redacción TV Yumurí

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