Matanzas derrota a Artemisa cuatro carreras por cero

Matanzas derrotó a Artemisa cuatro carreras por cero en el quinto juego de la subserie, disputado en el estadio Victoria de Girón, como parte de la 65 Serie Nacional de Béisbol.

El lanzador Naykel Cruz se llevó la victoria, con una actuación que permitió mantener sin anotaciones a la ofensiva artemiseña. Por su parte, Aniel López cargó con la derrota.

“Me sentí bastante bien. La preparación ha evolucionado favorablemente y ya me voy adaptando al sistema de la competencia. Creo que los resultados van saliendo poco a poco. Ahora pienso dedicar los primeros días a la recuperación para llegar en buenas condiciones a mi próxima salida, que debe ser el domingo, frente a Pinar del Río”, comentó Naykel Cruz.

Los Cocodrilos marcaron su primera carrera en el capítulo inicial y aseguraron el resultado en el noveno inning, cuando Andrys Pérez conectó un cuadrangular con dos corredores en circulación para ampliar la ventaja.

“En el partido conectamos solamente cuatro imparables y el jonrón de Andrys Pérez. No es fácil ganar un juego con apenas cuatro hits, pero el equipo supo aprovechar sus oportunidades. Ahora nos enfrentaremos a Pinar del Río, un conjunto fuerte, que siempre ha tenido buenos equipos y que este año ha mostrado un gran rendimiento. Serán dos grandes equipos frente a frente. El mío también lo es, y no por gusto es campeón nacional. Vamos a jugar béisbol y que gane quien más carreras anote y mejor juegue pelota”, afirmó Armando Ferrer director del equipo Matanzas.

Matanzas, de esta manera ganó cuatro de los cinco encuentros frente a Artemisa y ahora se prepara para recibir a Pinar del Río en la próxima subserie, también en el estadio Victoria de Girón.

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