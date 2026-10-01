Con un ejercicio de autocrítica profunda y la mirada puesta en la mejora continua, celebraron en Jovellanos la Tercera Conferencia Municipal del Sindicato de los Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el Deporte (SNTECD).

El cónclave no solo sirvió para renovar la dirección sindical local, sino también para evaluar con rigor las deficiencias que lastran el funcionamiento de las estructuras y proponer acciones concretas que impulsen resultados superiores en el sector.

Los delegados, en representación de la base trabajadora, eligieron por consenso a Aleidis Esmeralda Mesa Durán como nueva secretaria general del Buró Municipal, quien asume el reto de conducir la organización en una etapa marcada por la necesidad de fortalecer la labor sindical y corregir las insuficiencias detectadas, especialmente en la afiliación, la atención a los trabajadores y la calidad de los servicios educativos.

Asimismo, fueron seleccionados los representantes del territorio que participarán en las citas provincial y nacional, llevando la voz de Jovellanos a instancias superiores.

Un balance crítico y propositivo

Lejos de ser una formalidad, la conferencia se convirtió en un espacio de debate honesto. Los participantes analizaron con sentido crítico las deficiencias que atentan contra el funcionamiento de cada estructura sindical, desde la desatención a los afiliados hasta la lentitud en la solución de problemáticas laborales. De este ejercicio surgieron propuestas concretas para elevar la calidad del trabajo educativo, científico y deportivo en el municipio.

El reconocimiento tuvo un lugar destacado para Yaidelis Nodarse Valladares, quien hasta ahora lideraba la organización y que, tras una labor encomiable, pasará a desempeñar otras funciones. Su legado fue destacado por los presentes como un ejemplo de dedicación y entrega.

Compromiso con la Revolución

Los delegados ratificaron que la Educación, la Ciencia y el Deporte son pilares fundamentales de la Revolución, principio que guió cada intervención. La cita coincidió con dos efemérides de gran simbolismo: el aniversario 65 del SNTECD y el Centenario del natalicio de Fidel Castro Ruz, lo que sirvió para reafirmar la unidad y el compromiso de los trabajadores del sector con su tiempo y su país.

Con la elección de su nuevo Buró Municipal, el SNTECD en Jovellanos inicia una etapa de trabajo enfocada en la reconstrucción de confianzas, el fortalecimiento de la labor sindical y la corrección de las insuficiencias detectadas. El reto es claro: convertir las propuestas en acciones y los compromisos en resultados tangibles para los trabajadores y para la sociedad.

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