Cuba tiene hoy al drama Malecón, del español Carlos Larrazabal, como su candidata oficial a los 99 Premios Óscar 2027, otro filme de la cartera competitiva latinoamericana y caribeña que aspira al lauro de Mejor Película Internacional.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas mantiene abierta la recepción de postulaciones hasta el 1 de octubre, y más de 30 países ya se encuentran dentro.

En la lista ya figuran las europeas Fjord (Rumania), Everytime (Alemania), Minotaur (Francia), Fatherland (Polonia), La bola negra (España), informó el medio estadounidense The Hollywood Reporter.

La elección de Cuba centra su trama en Elvis, exconvicto separado de su amor de la infancia, que se enfrenta a conflictos del amor, la migración y el sórdido mundo de la prostitución en el país.

Con guión de Larrazabal y el cubano Fabián Suárez, es una coproducción con España y Estados Unidos filmada íntegramente en Cuba; su elenco hace gala del talento actoral de la isla caribeña, con César Domínguez, Luis Alberto García, Yordanka Ariosa, Thalía Valdespino y Camila Rhodes, entre otras figuras del gremio.

Chile lleva El deshielo, de Manuela Martelli, sobre la búsqueda de una esquiadora alemana desaparecida en los Andes en 1992; Colombia postula Llueve sobre Babel, de Gala del Sol, una fantasía oscura ambientada en el bar Babel.

Paraguay compite con Narciso, de Marcelo Martinessi, ambientada en 1959 bajo la dictadura de Stroessner, y Bolivia presenta La hija cóndor, de Álvaro Olmos, sobre una partera quechua que busca ser artista y cuya madre intenta devolverla a su lugar.

Mientras, Ecuador lleva Hiedra, de Ana Cristina Barragán, primera cineasta ecuatoriana en ganar Mejor Guion en la sección Orizzonti, del Festival Internacional de Cine de Venecia; Perú compite con Vino la noche, de Paolo Tizón y Uruguay con Un cabo suelto, de Daniel Hendler, amplió The Hollywood Reporter.

Al norte, México envió En el camino, de David Pablos, cuyo protagonista es un joven que sobrevive seduciendo traileros y que se involucra con Muñeco, un conductor reservado; su vecina Panamá postula Chichero, de Aarón Bromley y Arturo Montenegro, sobre un joven quechua que escapa del conflicto armado peruano.

También de la región central, El Salvador lleva Vértices, de Arturo López, reflexión sobre vida y muerte durante un funeral; al tiempo, Costa Rica presenta Si no ardemos, cómo iluminar la noche, de Kim Torres, sobre un secreto del pueblo.

Venezuela se alza con La muerte no tiene dueño, de Jorge Thielen Armand, que ahonda en una plantación de cacao ocupada por antiguos empleados, y Guatemala preseleccionó Los imaginarios y Cordillera de fuego; en el Caribe, República Dominicana propone Melodrama, de Andrés Farías, destacó la publicación.

Las 15 finalistas se anunciarán el 15 de diciembre; las cinco nominadas, el 21 de enero de 2027; y la ceremonia, el 14 de marzo de 2027.

Los Premios Óscar, que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, reconocen anualmente lo mejor del cine mundial; no solo otorga prestigio, sino también visibilidad, distribución mundial e impulso comercial.

Tomado de Cubasí

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