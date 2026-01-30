Plenos del Partido trazan compromisos de trabajo para el 2026

Los plenos de los Comités Municipales del Partido de Unión de Reyes y Pedro Betancourt trazaron los compromisos de trabajo para el año 2026, con énfasis en el cumplimiento del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

En Unión de Reyes, los análisis se centraron en la agricultura y la educación. El debate priorizó el fortalecimiento del trabajo político ideológico, la participación de los trabajadores en las actividades y la organización del proceso docente educativo.

El pleno evaluó la entrega de tierras para la producción de alimentos. También abordó la cooperación entre Comunales y Acopio para la exportación de carbón. Se analizó el embellecimiento del entorno social y el fortalecimiento de la lucha por la paz, la unidad y la batalla ideológica.

En Pedro Betancourt, debatieron sobre las acciones para fomentar la participación de los jóvenes, incrementar el uso de las redes sociales, fortalecer la militancia en el sector campesino, impulsar la captación de divisas y avanzar en la transformación de las comunidades.

El Primer Secretario del Comité Provincial del Partido, Mario Sabines Lorenzo junto a otras autoridades del políticas y de masas presidieron los plenos en ambos municipios.

