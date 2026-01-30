«Un puente, un gran puente» por toda la ciudad

«Un puente, un gran puente» llevó a diversas instituciones, centros escolares y de trabajo el I Festival Internacional de Poesía Puentes Poéticos.

Entre los sitios visitados destaca el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Comandante Faustino Pérez con la participación de los Premios Nacionales de Literatura, Miguel Barnet y Nancy Morejón, Charo Guerra, Leymen Pérez, la directora del centro Taimí Martínez Naranjo y parte de su personal.

Nancy Morejón expresó su agradecimiento a la Cultura Matancera y al director del Festival, Alfredo Zaldívar, por la iniciativa de trasladar el evento a diversas partes de la urbe.

«Estoy sumante feliz de estar en este centro, en esta ciudad y en este festival. Es realmente un acto heróico llevarlo a cabo en las condiciones actuales del país y sumamente necesario», acotó Miguel Barnet.

Otro de los sitios escogidos para el intercambio resultó el Museo de Bomberos Enrique Estrada, con presencia del hondureño Rolando Kattán, Maylan Álvarez, Mae Roque, Nelson Simón y Humberto Fuentes.

«No hay mejor puente que este ahora mismo: el de la poesía», expuso Mae Roque.

La casa de la cultura Feredico Villoch de Ceiba Mocha recibió a los poetas Víctor Rodríguez Núñez, Alfredo Zaldívar, Daniel Cruz Bermúdez y otros.

«Un puente, un gran puente» llegó a otros puntos de la urbe como el preuniversitario José Luis Dubrocq, la Escuela Profesional de Artes de Matanzas, el Seminario Evangélico, el Centro Kairós y la Biblioteca Provincial Gener y Del Monte.

