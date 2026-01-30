Cuba Mundo Politica

En peligro América Latina por «doctrina belicista» de EE.UU

Por Brian Alonso Hernández 0 Comentario #Agresión contra Venezuela #Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) #Doctrina Monroe #TV Yumurí Matanzas

El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, pidió rescatar la firme voluntad de paz expresada por los integrantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), ante las recientes amenazas del Gobierno de EE.UU,

«Hoy, la paz, la seguridad y la estabilidad de Nuestra América están en peligro por la doctrina belicista del gobierno de EE.UU. de imponer ‘la paz a través de la fuerza’ y su marcado interés en revivir la desprestigiada Doctrina Monroe», advirtió Rodríguez según RT.

La amenaza iniciada en agosto del pasado año con el despliegue naval estadounidense en el Mar Caribe y la posterior agresión militar a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro es una alarma para toda la región sudamericana.

El canciller cubano recordó en sus redes sociales que hace 12 años, el 29 de enero de 2014, los jefes de Estado y de Gobierno de los 33 países que componen la CELAC firmaron la ‘Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz’ durante la cumbre de ese bloque realizada en La Habana.

Con información tomada de RT. 

By Brian Alonso Hernández

