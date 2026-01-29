Cuba Noticias Sin categoría social

Informa Ministerio de Comunicaciones nueva modalidad prepago

Por Brian Alonso Hernández

El Ministerio de Comunicaciones (MINCOM) informa a la población la publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba la Resolución 48 de 2025. En la misma aprueban tarifas máximas aplicables al servicio de itinerancia internacional (roaming out) en la modalidad de prepago para personas naturales.

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) presentó la propuesta de tarifas máximas en USD para el servicio de itinerancia en redes de operadores móviles extranjeros. Los servicios de mensajes SMS enviados y consumo de datos móviles tendrán un valor máximo de 1.00 USD por mensaje y MB respectivamente en la modalidad prepago. Así mismo, las llamadas entrantes o salientes tendrán un costo límite de 3.00 USD por minuto.

Está Resolución 48 entrará en vigor treinta días después de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba.

Con información tomada de la página de Facebook del Ministerio de Comunicaciones de Cuba.

By Brian Alonso Hernández

