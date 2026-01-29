Matanzas

Termoeléctrica Guiteras fuera del SEN

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Matanzas #SEN #Termoeléctrica Guiteras

La central termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, de Matanzas, salió del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) este jueves para trabajar en averías que generan un sobreconsumo de agua.

«El principal objetivo es disminuir el consumo de agua, eliminando la avería en el recalentador de la caldera y otras pérdidas existentes. También se ejecutarán otras acciones como el lavado de los CAR (calentador de aire regenerativo) y eliminar defectos que nos permitan llegar hasta marzo con mejores indicadores», refirió el doctor en ciencias Román Pérez Castañeda, director técnico de la CTE matancera.

Según el directivo la parada debe extenderse entre 72 y 96 horas. Los trabajos en la caldera están previstos a comenzar en la jornada de viernes. (ALH)

Ana Cristina Rodríguez Pérez/Girón

Post Views: 1

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Matanzas tvyumuri

La obra ejemplar del médico Adolfo Valhuerdi Cardeñas

Luis Ernesto Martínez González
Matanzas tvyumuri

Cuba, Matanzas y el primer ministerio de sanidad del mundo

Luis Ernesto Martínez González
Matanzas tvyumuri

Rinde homenaje a José Martí Logia Hijos del Templo de Colón

Iris Quintero Zulueta

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Matanzas

Termoeléctrica Guiteras fuera del SEN

Cuba

Celebran Día del Trabajador Ferroviario

Cultura

Jazz Plaza homenajea a José Luis Cortés

Cuba

Pronostican afectación de 1 795 MW para noche del jueves