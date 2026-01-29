Termoeléctrica Guiteras fuera del SEN

La central termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, de Matanzas, salió del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) este jueves para trabajar en averías que generan un sobreconsumo de agua.

«El principal objetivo es disminuir el consumo de agua, eliminando la avería en el recalentador de la caldera y otras pérdidas existentes. También se ejecutarán otras acciones como el lavado de los CAR (calentador de aire regenerativo) y eliminar defectos que nos permitan llegar hasta marzo con mejores indicadores», refirió el doctor en ciencias Román Pérez Castañeda, director técnico de la CTE matancera.

Según el directivo la parada debe extenderse entre 72 y 96 horas. Los trabajos en la caldera están previstos a comenzar en la jornada de viernes. (ALH)

Ana Cristina Rodríguez Pérez/Girón

