Celebran Día del Trabajador Ferroviario

Cuba celebra cada 29 de enero el Día del Trabajador Ferroviario, fecha señalada desde 1975 en el calendario para homenajear a todo hombre y mujer que desde los talleres y vías mantienen en movimiento uno de los sectores más emblemáticos de la historia nacional.

Recordar que un día como este, pero del año 1937, nuestro país se convirtió en el primero de Iberoamérica y el séptimo del mundo en contar con este medio de transporte al recorrer el tramo comprendido entre La Habana y Bejucal.

Desde entonces, el ferrocarril ha sido partícipe de los procesos económicos y sociales de la nación: desde la transportación de azúcar y productos agrícolas hasta las travesías que conectan a la familia cubana de una provincia a la otra en los tiempos que corren.

Casi dos siglos después, los trabajadores ferroviarios enfrentan retos con el mismo compromiso y espíritu de entrega al trabajo. Su labor hace más amena, pese a las dificultades, el servicio que es brindado a la población con esfuerzo y disciplina. (ALH)

