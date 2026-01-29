Cultura

Jazz Plaza homenajea a José Luis Cortés

La 41 edición del Festival Internacional Jazz Plaza ha tenido la deferencia de recordar este año a uno de los músicos más integrales que ha tenido Cuba, el flautista José Luis Cortés, a quien se le ha dedicado un coloquio en esta, su ciudad natal.

El Tosco” como también se le conoce, es una de las figuras referentes de la música popular cubana, quien se forjó como un virtuoso del instrumento en dos de las agrupaciones más importantes de la cultura cubana, los Van Van, de Juan Formell, e Irakere, del maestro Chucho Valdés.

Por estos días, y en el marco del evento dedicado a él, han sido varias las figuras participantes que han rememorado su legado al frente de la orquesta NG La Banda; agrupación con la cual brilló por sus innovadores arreglos para la sección de metales, y desde la que, además, se convirtió en uno de los precursores y arquitectos de la timba cubana.

También se ha reconocido su labor en la dirección musical que lo llevó a conseguir más de 40 producciones discográficas e himnos de la música popular bailable con melodías tan emblemáticas como La expresiva, Échale limón y La bruja, entre otras.

El legado de José Luis, el músico del Condado, trascendió lo nacional para llevar su arte a más de 55 países y a prestigiosos festivales de jazz de todo el mundo. Su influencia trascendió la música para impactar el cine y la televisión, y fue reconocido, asimismo, como Autor V.I.P. de la Sociedad General de Autores Españoles (SGAE).

Por su invaluable contribución al acervo cultural de la nación, «El Tosco» recibió el Premio Nacional de la Música en 2017 y fue declarado Hijo Ilustre de Villa Clara. Al lamentar su deceso, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, lo definió como un hijo humilde y legítimo de la Revolución Cubana y un fruto talentoso de la Escuela Nacional de Arte, cuyo rigor profesional y compromiso con los valores auténticos de la cultura nacional dejaron una huella imborrable. (ALH)

Tomado de Cubadebate

