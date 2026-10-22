Noche Cubana en Unión de Reyes

Unión de Reyes estrenará este sábado 24 el proyecto Noche Cubana, una iniciativa que busca ofrecer al pueblo un espacio de recreación con música, gastronomía y tradiciones nacionales, a partir de las 6:00 de la tarde, en el tramo comprendido entre las Cuatro Esquinas y la esquina del proyecto de desarrollo local El Voleibol.

Yaisel Pérez Hernández, viceintendente que atiende la Economía en el territorio, explicó que la propuesta surgió como parte de las actividades por el Día de la Cultura Cubana, concluida el día 20, pero las autoridades locales decidieron extender las celebraciones hasta este sábado.

«Queremos mantener ese espacio como un lugar fijo una vez al mes para todo el pueblo unionense», precisó.

La jornada contará con la participación de organismos, unidades gastronómicas, trabajadores por cuenta propia (TCP) y la MIPYME La Gran Esquina. Los establecimientos habilitarán mesas en las áreas exteriores de sus instalaciones para ampliar los servicios y facilitar el acceso de los asistentes.

Según Pérez Hernández, la intención es ofrecer una noche dedicada a la cultura nacional, con música cubana y la presentación de artistas aficionados del municipio que amenizarán la actividad. La programación culminará a partir de las 11:00 de la noche con música grabada en el proyecto de desarrollo local El Voleibol.

Asimismo, convocó a los trabajadores por cuenta propia del Consejo Popular de Unión y de otras zonas interesados en incorporarse a la iniciativa a instalar sus carpas y espacios comerciales en el área prevista.

Uno de los elementos novedosos de esta primera edición será el uso exclusivo de pasarelas de pago electrónico para las ventas de todos los negocios participantes, una medida que, de acuerdo con el viceintendente, pretende facilitar el acceso de la población a los servicios mediante esta modalidad.

Con esta iniciativa, Unión de Reyes apuesta por convertir la Noche Cubana en una opción mensual de encuentro y recreación para sus habitantes, al tiempo que abre un espacio de participación para los actores económicos del municipio.

Yaudel Rodríguez Vento/ Tomado del perfil en Facebook de la Emisora Municipal Radio Unión.

Post Views: 5