Ediciones Vigía es poesía

La sala principal de Ediciones Vigía (EV) volvió a acoger el proyecto Lectura de poesías, como parte de la Jornada por la Cultura Cubana.

Los poetas Leymen Pérez García, Luis Lexandel Pita García y Hugo Hodelín Santana fueron los encargados de ofrecer este lunes un recital de poesía en la sede de esa casa editora.

«Estas lecturas en Ediciones Vigía se han convertido en uno de los proyectos culturales más significativos del campo editorial cubano», resaltó Leymen Pérez.

Este 20 de octubre, los trabajadores de la editorial llevaron a escuelas primarias y bibliotecas donativos de libros que atesoran en sus casas, en busca de afianzar el hábito de la lectura y enriquecer los fondos de esas instituciones.

Y este 21 de octubre dieron a conocer al ganador del Premio de Poesía América Bobia 2026, y presentaron la plaquette Mientras Martí me contempla ¿orgulloso?, texto con el que la escritora Maylan Álvarez obtuvo ese galardón el pasado año.

Según Agustina Ponce Valdés, directora de la casa editora, en esa fecha se presentará un libro de solo cinco ejemplares para agasajar la trascendencia artística de la bailarina, coreógrafa y pedagoga cubana Liliam Padrón Chávez (Premio Nacional de Danza) y del maestro José Antonio Méndez Valencia, director del Coro de Cámara de Matanzas, considerado una de las figuras más relevantes del movimiento coral cubano.

La prestigiosa institución matancera, desde su fundación en 1985, confecciona sus libros, plaquettes, revistas y catálogos con materiales rústicos, papeles desechables, desechos industriales, elementos naturales o textiles, siempre manufacturados y en tiradas de ejemplares limitadas, lo cual le otorga un valor agregado para los coleccionistas.(RVI)

Por: Hugo García/ Tomado de Periódico Girón

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