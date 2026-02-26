Helartesano: empeño en la prestación de servicios

En un contexto signado por el desabastecimiento de combustibles la producción de alimentos constituye una prioridad para el Estado cubano. Con la incorporación de actores económicos al entramado matancero, la diversificación de la oferta posibilita adquirir productos a base de harina y otros. Una muestra del empeño en la prestación de servicios a pesar de la situación actual, lo constituye Helartesano, surgido desde el 2022 e impulsado por el grupo de creación artística del FCBC Madera Dura.

Diversidad de formatos para la repostería y los embutidos hace más asequible la oferta, que encarece a partir de las limitaciones para la adquisición de materias primas e insumos. La búsqueda de alternativas para el ahorro energético es prioridad para este actor económico del municipio matancero. También la contribución social con escuelas del consejo popular, centros asistenciales y vulnerables es premisa del colectivo artístico.

El valor de la diferencia resalta el ímpetu de Helartesano, que también constituye fuente de empleo para más de una veintena de trabajadores. Más que un colectivo laboral, son una familia emprendedora que a la par de sus líneas de trabajo, no descuidan el aporte a la sociedad matancera.

Madera Dura es uno de los grupos de creación artística de la filial matancera del FCBC. Creado desde el 2008, destacan entre sus productos y servicios el mobiliario y la restauración. Desde el 2022 se convirtió en actor económico del municipio, como FGNE Helartesano, y su diversificación incluye la producción de alimentos.

