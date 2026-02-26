Destacan resultados productivos en finca Los García

La finca del usufructuario Evaristo García destaca en el escenario agrícola matancero por la variedad de cultivos y el empleo de prácticas agroecológicas. Este usufructuario asociado a la CCS 17 de Mayo mereció la condición Aniversario 65 de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, por sus resultados y aportes a centros de salud y educación de la cabecera provincial. En solo 3 años de adquirida,la tierra, ya las cosechas prosperan por la sapiencia del agricultor.

Además de la labor agrícola en la finca Los García se incorpora la crianza de aves ponedoras, ganado menor y la acuicultura. Los semilleros propios garantizan los ciclos productivos y el abaratamiento de costos. Por ello, la comercialización en su punto de venta exhibe precios inferiores a la media de la localidad.

El cultivo de hortalizas y viandas es razón de ser en la finca Los García del municipio Matanzas. Con el empleo de la agroecología potencian la producción de alimentos para contribuir al autoabastecimiento local. Esta finca diversifica, aporta al municipio y los García evidencian que con buenas prácticas los resultados son favorables.

