Desarrolla Cátedra UNESCO de la Universidad de Matanzas jornadas académicas online

La Cátedra UNESCO de Lectura y Escritura, de la Universidad de Matanzas, desarrolló dos exitosas jornadas académicas online que consolidaron los vínculos internacionales y el debate científico en torno al lenguaje y la educación.

La primera actividad efectuada el 19 de febrero, consistió en una conferencia a cargo del Dr. Massimiliano Verde, de la Academia Napolitana de la Lengua. El encuentro contó con representantes de la Universidad de Matanzas, la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo (México), la Universidad Veracruzana de Poza Rica (México), la Universidad Estatal de Milagro (Ecuador), la Academia Napolitana de la Lengua, así como profesores de instituciones educativas de Matanzas y el Director de la Facultad de Letras de la Universidad Veracruzana.

Durante el debate, se destacaron las intervenciones de los participantes, que enriquecieron la ponencia inicial y dieron paso a nuevas reflexiones. Se reconoció la acertada coordinación del Dr. Alberto Zayas, del Departamento de Lenguas Extranjeras, así como la sensibilidad y el respeto demostrados por el Dr. Massimiliano Verde hacia la comunidad científica cubana, a la cual manifestó de manera explícita su respeto y solidaridad.

La segunda jornada desarrollada el lunes 23 de febrero inició con la conferencia, titulada «Palabras que pican, que salpican y que implican en la educación actual», impartida por los profesores Antonio Rodríguez Fuentes, Bárbara Fierro Chong y Juan Mondéjar Rodríguez, y presentada por la becaria María Cruz López. La actividad fue coordinada por la Dra. Ángela García Caballero, del Departamento de Español-Literatura, y el Dr. Manuel Oramas Díaz.

Este evento contó con una participació de docentes e investigadores, provenientes de diversas instituciones nacionales e internacionales:

Por Cuba estuvieron representantes de la: Universidad de Matanzas, Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), Universidad Tecnológica de La Habana, Universidad Enrique José Varona, Universidad de La Habana, y un representante de Cuba ante la OEI.

Por la parte Internacional: Universidad de Granada (España), Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo (México), y representantes de Colombia, Ecuador, Venezuela, Angola y la Academia Napolitana de la Lengua.

La jornada se convirtió en otro enriquecedor espacio de debate científico, donde confluyeron varios proyectos de investigación de la universidad y de otras instituciones cubanas y extranjeras. Se registraron importantes intervenciones de participantes foráneos, que evidenciaron el alto nivel de satisfacción y el ambiente de emoción que generó el encuentro.

En las conclusiones, se ratificó el papel de la Cátedra en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), demostrando la importancia de la alianza entre universidades y el rol del lenguaje como vehículo de unidad cultural e ideológica, así como su contribución al desarrollo de habilidades socioemocionales. Una vez más, los participantes expresaron su total solidaridad con Cuba.

