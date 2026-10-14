Evalúan indicadores de producción y cumplimiento de transformaciones económicas en Matanzas

Velar por el cumplimiento de las 176 transformaciones económicas, agrupadas en 23 ejes temáticos para abarcar todos los sectores del país, fueron temas analizados durante la última Reunión Provincial de Directores.

En el encuentro trascendió que la provincia de Matanzas presenta indicadores óptimos del 97,3% en la producción de leche para el consumo de embarazadas y niños de 1 a 7 años de edad.

Los incumplimientos de la cría del ganado y la adecuación de los precios de la carne devinieron temáticas durante la sesión de trabajo.

Asimismo, el miembro del Buró Provincial del Partido en Matanzas, Antonio Víctor González Imbert, declaró la importancia de fortalecer el combate ideológico en las redes sociales.

La jornada de trabajo estuvo presidida por el Primer Secretario del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, y la Gobernadora de la provincia Marieta Poey Zamora.

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