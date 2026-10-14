El Jazz Plaza se celebrará en enero de 2027

No obstante las limitantes, el encuentro no sólo ampliará sus alcances geográficos al interior de la isla, sino que por vez primera tendrá una sede internacional, siendo la Ciudad de México la elegida, anunciaron ayer sus organizadores en conferencia de prensa realizada en la capital mexicana.

Víctor Rodríguez García, Vitico, presidente del comité organizador del festival y director del Centro Nacional de Música Popular de Cuba, reconoció las dificultades que implica un proyecto de esta naturaleza dadas las actuales condiciones.

“Organizar un evento en Cuba es extremadamente difícil en otros momentos. Pero hoy, con la situación que bien se sabe, se duplica lo difícil. Tenemos un cerco energético que impide la entrada de combustible al país”, afirmó. Pese a ello, el festival se expanderá de cuatro a seis provincias –Santiago de Cuba, Holguín, Santa Clara, La Habana, Matanzas y Camagüey– y tendrá casi 20 sedes sólo en la capital.

Tras aclarar que el diseño de la programación aún está en proceso, Rodríguez destacó que más de 120 artistas estadunidenses ya confirmaron su participación, “un logro” dadas las restricciones. Y resaltó el papel de México: “queremos que todo el mundo se entere que del 24 al 31 de enero habrá festival en La Habana con participación mexicana y que también habrá una sede en este país”.

La consejera cultural de la embajada cubana, Norma Rodríguez Derivet, subrayó la histórica relación musical entre ambas naciones, que entre otros aspectos, dijo, se expresa en haber compartido la nominación del bolero en la lista de Patrimonio intangible de la humanidad y la promoción del danzón.

“México es una plaza importantísima para Cuba. El intercambio cultural, sobre todo en el campo de la música, siempre ha sido tremendamente significativo”, expresó y recordó a figuras como el Trío Matamoros, Benny Moré y Bola de Nieve.

Un aspecto central para la representante diplomática es el crecimiento del Festival Internacional Jazz Plaza a pesar del recrudecimiento del bloqueo estadunidense. “Nuestro país vive momentos muy difíciles. La asistencia de artistas, de promotores, de amigos, de quienes siguen la música cubana, y en especial el jazz, es sumamente importante”, asentó.

“La edición de este 2026 tuvo una gran asistencia pese al recrudecimiento del bloqueo. Esperamos que en 2027 sea mucho mayor y que además refleje la solidaridad de los hombres y mujeres de buena voluntad que siguen la justicia en el mundo y que, con su participación o asistencia, demuestren su solidaridad con Cuba.”

La 42 edición del festival estará dedicada a la danza, con la participación del Conjunto Folkórico Nacional de Cuba y el Conjunto Artístico Maraguán, de la Universidad de Camagüey, entre otras agrupaciones. Incluirá, asimismo, homenajes a Bola de Nieve, el Conjunto Roberto Faz y el Chepín Chovén, además de un concierto inaugural a cargo de Frank Fernández.

El cartel fue diseñado por la pintora Lesbia Vent Dumois, de 93 años, quien se suma a una lista de premios nacionales de artes plásticas que han creado la imagen del festival. Los organizadores anunciaron que el próximo año se celebrará el décimo aniversario de esta tradición con una exposición de todas las obras.

Mario Escalona Serrano, director de la empresa mexicano-cubano Presencia Latinoamericana y representante legal del Centro Cultural México-Cuba Benny Moré, detalló la logística para los participantes mexicanos.

“Por primera vez vamos a comercializar las credenciales desde nuestra agencia de viaje”, anunció. Los paquetes incluyen visa, seguro de viajero, traslados, alojamiento y credenciales. Además, el 12 de diciembre se realizará un evento de coleccionistas y melómanos en la Casa Cuba (Benny Moré), y durante la semana del festival habrá transmisiones por streaming para vincular ambas sedes”.

Diana Falcón, de la misma empresa, precisó que ya hay agrupaciones mexicanas confirmadas, como la Orquesta Nacional de Méxicoy la Orquesta Basura. “Estaremos en la subsede mexicana promocionando lo que ocurra en La Habana”, indicó.

Samuel Fonseca, director ejecutivo de la casa Benny Moré –a la que definió de extensión del Ministerio de Cultura de Cuba–, hizo un llamado a la sociedad mexicana para sumarse. “Que los mexicanos puedan acceder al festival es muy importante en un momento como éste, donde a pesar de bloqueos y todo el rigor con el que está siendo amenazado hoy nuestro país, en el Jazz Plaza crecen la enseñanza artística, los procesos culturales y la solidaridad social”, declaró. (ALH)

Tomado de Cubadebate