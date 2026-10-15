Cuba

Denuncian presiones para cambiar el voto contra el bloqueo

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #bloqueo #Bloqueo contra Cuba #Bruno Rodríguez Parrilla #Cuba #El Salvador #Estados Unidos #Injerencia Política #Organización de las Naciones Unidas (ONU) #Relaciones Cuba Estados Unidos

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, está presionando a mandatarios de diferentes países para que modifiquen sus posiciones ante la próxima votación de la resolución cubana contra el bloqueo económico, comercial y financiero en la Asamblea General de Naciones Unidas.

En un contundente mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el canciller cubano afirmó:

“El Secretario de Estado de EEUU, nervioso y ansioso frente a otra nueva derrota en Naciones Unidas, está presionando y chantajeando a Jefes de Estado y Gobierno de varios países para que cambien su voto contra el bloqueo en la Asamblea General de la ONU. Con sus reiteradas mentiras y nuevas acciones intenta silenciar el acto de castigo colectivo que comete contra el pueblo cubano y hacer cómplice de esa barbarie al resto de la comunidad internacional”. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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By Redacción TV Yumurí

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