Denuncian presiones para cambiar el voto contra el bloqueo

En un contundente mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el canciller cubano afirmó:

“El Secretario de Estado de EEUU, nervioso y ansioso frente a otra nueva derrota en Naciones Unidas, está presionando y chantajeando a Jefes de Estado y Gobierno de varios países para que cambien su voto contra el bloqueo en la Asamblea General de la ONU. Con sus reiteradas mentiras y nuevas acciones intenta silenciar el acto de castigo colectivo que comete contra el pueblo cubano y hacer cómplice de esa barbarie al resto de la comunidad internacional”. (ALH)

Tomado de Cubadebate