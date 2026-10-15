Salud social tvyumuri

Refuerzan las consultas médicas en Unión de Reyes

Por Roxana Valdés Isasi 0 Comentario #Consultas médicas #Cuba #Matanzas #TV Yumurí #Unión de Reyes

La reorganización de los servicios médicos y la coordinación del transporte de especialistas desde Matanzas permite la recuperación de consultas y los servicios de la población en el Policlínico José Machado.

El director general de salud en el municipio, Raydel Alejandro Sotés Carrera, explicó que las coordinaciones con la instancia prs entidades de transporte contribuyen a garantizar servicios que anteriormente no se brindaban con regularidad.

Entre las consultas previstas se encuentran Medicina Interna, los martes, con el doctor Juan Luis Cobo; Psiquiatría de adultos, el primer y tercer jueves de cada mes, con la doctora Isaílis; y Geriatría, el segundo y cuarto martes.

Asimismo, el policlínico contará con consultas de Ginecobstetricia y regulación menstrual los martes y jueves, además del servicio de Logofoniatría los lunes y miércoles, recuperado para beneficio de quienes necesitan esta atención especializada.

 

 

 

 

 

 

 

Sotés Carrera destacó que estas acciones responden también a las 176 transformaciones económicas  en su artículo 64, inciso f, relacionadas con el fortalecimiento del transporte alternativo en el sector de la salud para garantizar la asistencia médica.

A ello se suma la estabilidad de la consulta de ultrasonido, favorecida por el apoyo de empresas y actores del sector no estatal mediante la contribución de combustible para trasladar a un especialista desde el municipio de Pedro Betancourt hasta la cabecera municipal. Esta iniciativa se vincula con la medida 64, en el inciso G, dirigida a promover el apoyo de esos actores al funcionamiento de los servicios de salud.

La Dirección General de Salud en este municipio matancero continuará informando sobre la organización de las consultas en los demás policlínicos del territorio, con el propósito de facilitar el acceso de la población a los servicios disponibles.

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By Roxana Valdés Isasi

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