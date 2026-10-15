Artistas cubanas conquistan nuevamente Zaragoza

Bajo el título Ellas bailan solas, diferentes espacios públicos de Zaragoza, España, acogen desde el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, obras de 60 artistas cubanas, entre ellas las matanceras Yainyt Alcázar, Gio Fernández, Leidy Castellanos y Jennifer Mancha.

Se trata de la tercera temporada del proyecto Espejos de Referencia, inaugurado en el mes de marzo último. Resalta en esta selección, con curaduría de los críticos Emmanuel Castells Carrión y Alain Cabrera, la diversidad en cuanto a generaciones, el amplio y variado espectro creativo y el alcance que logra al poner a dialogar la fotografía, el grabado, el arte textil, la artesanía, la pintura, la poesía y el arte culinario, según publicó el también fotógrafo, Enmanuel, en su perfil de Facebook.

Como elemento distintivo de esta entrega, precedida por Mujeres a la vista, destaca el hecho de que sale del espacio convencional de una galería para conquistar el espacio público, precisamente en sitios muy concurridos como la plaza Diego Velázquez, los paseos Sagasta y Las Damas y la calle Boliena, así como el portal del emblemático edificio del Corte Inglés, en una especie de mapa que convierte a la capital aragonesa en una suerte de sala expositiva abierta y exhibe la impronta de las creadoras cubanas.

Cada artista cuenta con un panel personalizado en el que, gracias a las nuevas tecnologías, un código QR da acceso a los transeúntes a toda la información relacionada con la autora y su obra.

Ellas bailan solas, cierra la itinerancia de la exposición por diferentes ciudades de España este año. Al decir de Castells Carrión: “su concepción simboliza el carácter indómito de las artistas cubanas, su fortaleza ética y estética al crear, crecer y empoderarse desde sus propios y auténticos discursos, una prueba fehaciente del talento, libertad expresiva e inteligencia desde la cual las cubanas proponen un diálogo subliminal, poderoso que deja ahora en Zaragoza otra imborrable impronta”.

El universo femenino en la variedad de sus expresiones y como fundamento, motivo y respuesta dentro del contexto temporal y geográfico en el que se manifiesta y transforma, se convierte en centro de atención dentro de la variedad de estilos que distinguen a las creadoras de Espejos de referencia, Mujeres a la vista y Ellas bailan solas.

La presentación del arte cubano contemporáneo en el exterior resulta fundamental para resaltar la diversidad y el valor cultural de la Isla especialmente cuando se trata del trabajo de mujeres.

Yésica Mesa Duarte/ (Fotos del perfil de Facebook de Enmanuel Castells Carrión)

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