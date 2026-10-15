Termoeléctrica Guiteras fuera del SEN por avería en caldera

La Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, mayor y más eficiente bloque unitario en Cuba, salió hoy del sistema electroenergético nacional (SEN) por una ponchadura en caldera, informaron fuentes desde la propia industria, ubicada en la periferia de esta urbe.

Román Pérez Castañeda, director general de la CTE Guiteras, manifestó que actualmente acometen el proceso de enfriamiento, que pudiera extenderse por un período de alrededor de 24 horas o más, luego del cual podrán acceder al interior de la caldera y determinar con exactitud la magnitud de la avería.

Los trabajos de reparación se llevarán a cabo con participación de profesionales de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas (EMCE) de diferentes distritos del país, además de la fuerza local, adelantó el directivo.

El bloque con más de 38 años de explotación se había reincorporado a la generación base del sistema el 4 de octubre último, luego de una semana en que se desarrollaron trabajos de reparación en un área de difícil acceso en el recalentador de alta temperatura (RAT), donde se ejecutaron una treintena de cordones de soldadura.

Fundada en 1988 y a la espera de un muy necesario mantenimiento capital, la Termoeléctrica Antonio Guiteras sobresale entre sus homólogas por ubicarse en la zona occidental del país, donde se concentran las mayores cargas, y consumir crudo nacional por oleoducto, sin necesidad de gastos por concepto de transportación, por solo citar algunas ventajas.

Tomado de ACN

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