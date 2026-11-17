El consultorio médico de la Circunscripción 78 de Matanzas acogió una jornada comunitaria con servicios de salud, acciones educativas sobre la diabetes y actividades infantiles vinculadas a la campaña internacional solidaria Solo el amor alumbra lo que perdura.

La iniciativa reunió al equipo de profesionales del Centro de Atención al Diabético del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez y especialistas de otras áreas, entre ellas Cardiología, Oftalmología, Medicina Interna y Medicina Natural y Tradicional.

Endocrinología, Nutrición, Laboratorio y Podología figuraron entre los servicios disponibles para los vecinos, con especial atención a las personas con diabetes y a la comunidad de asociados de la Asociación Nacional de Sordos de Cuba.

Randy Perdomo García, delegado de la Circunscripción 78, explicó cómo estas jornadas forman parte de un programa habitual impulsado desde el proyecto comunitario #TeQuieroMiBarrio78, con dos semanas de actividades sanitarias cada mes.

La labor incluye visitas domiciliarias todos los miércoles para atender a las familias, identificar necesidades y ofrecer asistencia a personas en situación de vulnerabilidad.

El consultorio también funciona como Casa de Cultura Comunitaria y reserva los viernes para talleres y encuentros con los vecinos. En esta ocasión, los niños de la enseñanza primaria participaron en una charla educativa sobre la prevención de la diabetes y, posteriormente, en actividades de creación artística dedicadas a la campaña solidaria.

La colaboración con amigos chilenos vinculados a Solo el amor alumbra lo que perdura, también ha permitido entregar equipos electrodomésticos y televisores, además de contribuir a otras necesidades de la comunidad y la reciente inauguración de sistemas fotovoltaicos en la Escuela Especial Héroes de Goicuría y la Escuela de Conducta Conrado Benítez.

Entre las próximas acciones figura la llegada, a finales de noviembre, de representantes de la organización Varsot, con ayuda en medicamentos; el personal médico y de enfermería ya cuenta con una relación de los fármacos prioritarios para los vecinos, así como de necesidades relacionadas con la movilidad y los cuidados de personas con discapacidad para la recepción de sillas de ruedas y colchones antiescaras.

La próxima jornada comunitaria de este tipo está prevista para el 10 de diciembre, como parte de un trabajo sostenido donde la atención sanitaria, la participación infantil y la solidaridad encuentran espacio común en el barrio.

Humberto Fuentes Rodríguez/ Tomado del Perfil en Facebook de Periódico Girón.

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