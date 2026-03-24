Energía solar ilumina el hogar materno de Jovellanos

En medio de los desafíos que impone la compleja situación energética que enfrenta el país, una luz de esperanza se enciende en el municipio de Jovellanos. Con el objetivo de garantizar servicios esenciales y resguardar a la población más vulnerable, se ha materializado la instalación de un sistema de energía solar fotovoltaica en el Hogar Materno del territorio.

Esta acción, que forma parte de una estrategia más amplia del sector de la salud, no solo representa un alivio ante el déficit eléctrico, sino también una apuesta concreta por la sostenibilidad y la protección de la vida. La instalación de este kit de paneles solares en el Hogar Materno responde a la prioridad del Estado cubano de blindar el Programa de Atención Materno Infantil (PAMI).

Esfuerzos del país por potenciar las energías limpias

Este proyecto se inserta en los esfuerzos sistemáticos del país por transformar su matriz energética, apostando por las fuentes renovables como solución estructural a la crisis energética actual. En un contexto donde el bloqueo económico impone severas limitaciones para la importación de combustibles, el gobierno ha priorizado la descentralización de la generación eléctrica mediante paneles solares en sectores de alta significación social.

La estrategia incluye no solo grandes parques solares fotovoltaicos, sino también la «electrificación» de centros sensibles de la salud, la educación y el acueducto. Con estas acciones, Cuba busca reducir la dependencia de los combustibles fósiles, estabilizar el servicio en momentos de pico de demanda y disminuir la huella de carbono, alineándose con los principios de sostenibilidad ambiental que promueve la Agenda 2030.

Beneficios directos en el hogar materno y la protección al sector poblacional

La llegada de esta tecnología al Hogar Materno de Jovellanos tiene un impacto directo en la reducción de riesgos obstétricos. La autonomía energética permite que el centro funcione como un refugio eléctrico durante contingencias, garantizando así una protección constante a las gestantes, quienes se encuentran en un estado de alta vulnerabilidad física.

Expansión a otras instituciones de salud

El Hogar Materno no será el único beneficiado con esta iniciativa pues estos sistemas de energía limpia se extenderán a otras instituciones de salud del municipio como parte del plan de fortalecimiento de la red asistencial. Esta expansión resulta crucial, dado que estos centros albergan a los sectores más protegidos por el Estado cubano: madres gestantes, niños y adultos mayores.

La instalación de estos kits solares en Jovellanos refleja una política de estado que, ante las adversidades impuestas por el contexto energético y el recrudecimiento del bloqueo externo, prioriza la inversión en recursos renovables para proteger la vida. Mientras el país enfrenta las complejidades del sistema electroenergético nacional, estas soluciones locales permiten garantizar que los servicios de salud de mayor sensibilidad humana mantengan su vocación de continuidad, calidad y calidez.

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