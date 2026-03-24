Inicia Campaña de bien público 2026 «Cuba Recicla»

El Grupo Empresarial de Reciclaje inició la Campaña de bien público 2026 «Cuba Recicla» en la provincia de Matanzas.

El programa comprendido en un año de trabajo incluye varias acciones comunitarias. Festivales de materias primas, la recepción de donaciones de recursos reciclables y juegos de participación con los infantes destacan entre las actividades previstas.

Además las acciones comprenden la posibilidad de acceder a la aplicación móvil «Reciklando». El software geocaliza puntos de entrega de residuos y premia la participación.

«En la Campaña «Cuba Recicla» vamos a estar potenciando la recogida de materia prima de todos los productos. El municipio cuenta además con equipamiento, en este caso triciclos eléctricos como parte de la inversión que hizo nuestro Grupo Empresarial de Reciclaje en función de potenciar la recogida de residuos dentro de los municipios», explica, el ingeniero César Mijail Góngora Aldaya, Director General de la Empresa de Recuperación de Materias Primas en Matanzas.

La campaña de bien público 2026 «Cuba Recicla» posee como premisa la gestión responsable de residuos reciclables como pilar de la economía circular y el cuidado del medio ambiente.

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