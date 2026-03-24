La historia crecerá

Con el fallecimiento de Jorge Gómez, director del emblemático grupo Moncada, se apaga una de las voces más auténticas de la música popular cubana.

En los años 70, Moncada distinguía ya en el ámbito del Movimiento de la Nueva Trova, cuando varios aficionados al quehacer musical contemporáneo, solíamos escuchar en la radio de un contertulio, los comentarios de Jorge Gómez.

Eran los días que asistíamos al Parnaso, para conversar, cantar y “arreglar el mundo”, entre fotos, poemas y musas, mientras bebíamos alguna módica infusión. Cerca de las 11.00 de la noche, escuchábamos el programa Perspectiva, que diariamente transmitía Radio Progreso. Dirigido y conducido por Jorge Gómez, la acertada selección y presentación de los temas musicales del momento atrapaba nuestro interés.

Algo después el propio programa contó con una versión televisiva transmitida semanalmente.

Fundado en 1972 por un grupo de estudiantes universitarios, Moncada se estableció muy pronto en la preferencia del público. Sus giras y conciertos nacionales e internacionales, con su director fundador, pianista, compositor y arreglista Jorge Gómez, marcan con timbre propio el singular desempeño musical cubano.

Temas como Chamamé a Cuba, Que manera de quererte, Mamá Hué y Mi Historia crecerá, fueron coreados por las multitudes en sus incontables presentaciones.

Con los años tuve la oportunidad de compartir algunos espacios con el maestro creador que ahora despedimos. En reuniones y congresos sindicales, lo escuché una y otra vez, para defender lo más autóctono de nuestra producción musical, requerir su debida promoción y cuidarla de vulgarismos y voces impropias.

Protagonista de múltiples eventos y aventuras culturales, el peso de su obra y compromiso le valieron importantes reconocimientos.

En Matanzas lo vimos al frente de su aplaudida agrupación durante memorables presentaciones como aquellas en la sala José White y en el emblemático teatro Sauto.

Con su partida física perdemos “uno de los creadores y promotores más importantes de la música en Cuba”, señaló el presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ante la pérdida del reconocido creador, promotor y maestro.

Su obra enriquece el legado cultural de una nación que escuchó, bailó y pensó al influjo de una sonoridad distintiva que crece como la historia de nuestro pueblo.

Foto: Tomada de Radio Bayamo

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