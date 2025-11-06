Hotel Playa de Oro, listo para alza turística

Los trabajadores del Hotel Playa de Oro en el balneario de Varadero, principal destino de sol y playa en el país, ultiman detalles para recibir a los clientes en la temporada de alza turística.

La renovación del lobby, el área de la recepción, el ranchón de los artesanos, la piscina, el bloque habitacional, los trabajos de conservación del medio ambiente en la franja de playa, constituyen labores que se acometen en la instalación turística con el objetivo de elevar la experiencia de los huéspedes.

«Creo que se han hecho muchos cambios que nos asegurarán una buena etapa de invierno. Desde mi puesto de trabajo, la idea es mantener el buen trato a los clientes, que al llegar al hotel ya se sientan como en casa», expresó Pedro Torriente Moreno, Asistente de Recepción.

Rusia junto a diversos países de Latinoamérica resaltan entre los principales mercados emisores de clientes a la instalación ubicada en Punta Hicacos.

Según Cinthia Berrío Reyes, Directora Comercial del Playa de Oro, la entidad turística cuenta con 385 habitaciones, un restaurante buffet, dos restaurantes especializados, un lobby bar con funcionamiento las 24 horas, un bar café y un snack bar, así como un servicio de bicicletas incluido en el precio de la reserva.

La calidad de sus instalaciones y el profesionalismo de los trabajadores, mantienen al Hotel Playa Oro en la preferencia además del mercado nacional.

